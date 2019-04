Edeka Waigandt wieder geöffnet

Nach vier Wochen Umbaupause hat Edeka Waigandt in der Wörthstraße in Kitzingen wieder geöffnet. Inhaber Jochen Waigandt hat die Filiale von Grund auf saniert. "Es stehen eigentlich nur noch die Außenwände, vom Dach bis zum Innenleben ist alles neu", erklärt der Nenzenheimer.

Neu gestaltet und aufgestockt wurden dabei auch sämtliche Bereiche, von der Obst- und Tiefkühlabteilung bis hin zu den Leergutautomaten. Außerdem sei das Sortiment erweitert worden, nun gibt es über 20 000 Artikel.

Auch draußen wird noch aufgehübscht

In den kommenden Wochen werden auch noch die Außenanlagen einer Frischzellenkur unterzogen. Das Gebäude, welches seit vielen Jahrzehnten als Einzelhandelsgeschäft in Kitzingen bekannt ist, sei in die Jahre gekommen gewesen, weshalb eine umfassende Sanierung unumgänglich geworden sei, erklärt Waigandt, dem das Geschäft seit zehn Jahren gehört.

Eigentlich hatte der Laden im März nur zwei Wochen lang geschlossen sein sollen, "bis die teils aufwändigen Arbeiten aber abgeschlossen waren, dauerte es einfach seine Zeit, auch wenn die Handwerker super mitgemacht haben", so Waigandt, der auch in seiner Heimat Nenzenheim noch eine kleine Filiale betreibt.

Nun ist zu den regulären Öffnungszeiten von Montag bis Samstag wieder geöffnet.