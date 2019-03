EU-Projekttag mit prominentem Besuch

Am 26. Mai findet die Europawahl statt. Doch worum geht es da eigentlich genau? Am Egbert-Gymnasium in Münsterschwarzach gab es ein Projekt, das Antworten lieferte: Schüler der elften Jahrgangsstufe diskutierten in sieben verschiedenen Workshops mit Politikern unterschiedlicher Parteien, unter ihnen die Landtagsabgeordneten Barbara Becker (CSU) und Patrick Friedl (Die Grünen) sowie die Dettelbacher Stadträtin Eva-Maria Deppisch (SPD).

Die Schüler hatten sich zuvor über die Online-Plattform „Mebis“ in die Arbeitsgruppen eingewählt, so konnte sich jeder mit dem Thema auseinandersetzen, das ihm besonders am Herzen liegt, teilt die Schule mit. Das Gleiche galt auch für die Politiker: Sie durften sich ihre Workshops selbst aussuchen und zwischendurch auch wechseln.

Vernetzte iPads

Die Ergebnisse der 40-minütigen Diskussionsphase wurden auf iPads festgehalten, die untereinander vernetzt waren, sodass eine digitale Pinnwand entstand. Sie bildete gleichzeitig die Gesprächsgrundlage für die Abschlussdiskussion.

Inhaltlich bezogen die Schüler Position zum Thema Abfallvermeidung und zur gleichen Bezahlung von Männern und Frauen. Darüber hinaus ging es um die Urheberrechtsreform und den demographischen Wandel in der EU.

Fridays for future

Unter dem Stichwort „free interrail“ wurde diskutiert, wie unter jungen Menschen eine größere Identifikation mit Europa gefördert werden könnte. Schließlich ging es auch um Klimaschutz, seinen Einfluss auf unseren Wohlstand und die Demonstrationen unter dem Motto „Fridays for future“.

Organisiert hatten die Lehrkräfte Martin Pohl und Kerstin Stäblein die Veranstaltung.