Kitzingen vor 41 Minuten

EU-Projekttag an der FOS/BOS

Ein EU-Projekttag beschloss das Schuljahr an der FOS/BOS Kitzingen. Den Einstieg in das Rahmenthema „Europäische Union“ bildete ein Besuch im Roxy-Kino. Der Film „Iuventa. Seenotrettung – Ein Akt der Menschlichkeit“ konfrontierte die Schüler und Schülerinnen der Beruflichen Oberschule Kitzingen mit einer aktuellen Herausforderung der EU, so die Mitteilung der Schule. Die Schüler beschäftigten sich im Anschluss an die Reflexion des Films in sieben Workshops mit der EU. Im Planspiel „Festung Europa?“, dem Spiel „Legislativity“, bei der Erstellung eines EU-Quiz und von Erklärvideos, bei der Darstellung der EU in Bildern sowie in traditionellen Tänzen befassten sich die Schüler mit diesem Thema. Dabei fanden die Schüler auf unterschiedlichsten Wegen mit verschiedenen Medien einen Zugang zur EU.