Münsterschwarzach vor 1 Stunde

EGM hat Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt entwickelt

Ein neues Schutzkonzept mit Maßnahmen zur Prävention und Intervention von sexualisierter Gewalt am Egbert-Gymnasium ist am Montag von Abt Michael Reepen und Schulleiter Markus Binzenhöferin Kraft gesetzt worden. Das vom Präventionsteam erstellte Papier enthält neben der 2013 eingeführten Präventionsordnung konkrete Begriffsbestimmungen und die seit Jahren etablierte Präventionsarbeit am EGM, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Der Präventionsbeauftragte des Bistums Würzburg, Martin Pfriem, würdigte bei der Veranstaltung am Montag die Arbeit der Klosterschule, die "über die Handlungsanweisungen der Deutschen Bischofskonferenz hinausgeht".