Münsterschwarzach vor 53 Minuten

EGM fährt zum Landesfinale

Einen Erfolg konnten die jüngsten Turner des Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach bei den Bezirksmeisterschaften im Geräteturnen verbuchen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit konstanten und sauberen turnerischen Leistungen hat sich die Mannschaft der Altersgruppe Jungen 4 für das Landesfinale am 18. März in Schweinfurt qualifiziert und freut sich darauf sich dort mit den besten Schulen Bayerns messen zu können.