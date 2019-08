Geiselwind vor 24 Minuten

EC-Karten-Lesegerät geklaut

In der Scheinfelder Straße in Geiselwind stahl ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 0.25 Uhr und 2.30 Uhr in einem Schnellrestaurant ein EC-Karten-Lesegerät, Marke Verfone CCV, Typ VX820, Farbe schwarz. DasGerät befand sich auf einer Ablage im Drive-In-Schalter.Laut Polizeibericht hat es einen Wert von 480 Euro.