E-Mobilität bald auch auf dem Acker?

Die Mitglieder des vlf Kitzingen trafen sich zur Jahresversammlung in Lülsfeld in der Überlandzentrale (ÜZ) Mainfranken. vlf-Vorsitzender Klaus Niedermeyer betonte, die Herausforderungen für Energieversorger lägen auf der Hand: Die CO2-Emissionen sollten reduziert werden, die Verbraucher forderten stabile Energiepreise - gleichzeitig habe sich der Energiebedarf weltweit in den letzten 40 Jahren verdoppelt. Die Energiewende müsse im Kopf stattfinden, wobei Energiesparen das wichtigste Ziel sei. Die Landwirtschaft sei Energieverbraucher, spiele aber auch eine wichtige Rolle bei der dezentralen Energieerzeugung, insbesondere bei den erneuerbaren Energien.

Geschäftsführender Vorstand der ÜZ, Gerd Bock, gab einen kurzen Überblick über Geschichte, Struktur, Aufgabenbereiche und Forschungsfelder der ÜZ. Im Versorgungsgebiet werde bereits ein hoher Anteil an Energie aus regenerativen Quellen eingespeist, Angebot und Nachfrage stimmten jedoch zeitlich nicht immer überein, sodass Strom zugekauft werden müsse.

Nach einem Betriebsrundgang beleuchtete ÜZ-Mitarbeiter Marco Keller die E-Mobilität ganz praktisch. Bereits zwei bis drei Prozent der bundesweiten Kfz-Neuzulassungen fahren mit Strom, Tendenz steigend. Das Energieunternehmen forscht im Bereich der Ladeinfrastuktur, denn das E-Auto ist nach Kellers Ansicht gut geeignet, um anfallende Überschüsse in der Stromproduktion aufzunehmen. E-Mobilität habe vor allem im ländlichen Gebiet große Zukunftschancen, sagte Keller. Prototypen von Schleppern mit Elektroantrieb seien in der Erprobungsphase.

Eva Gerhart, ebenfalls ÜZ-Mitarbeiterin, gab Stromspartipps, zum Beispiel beim Beheizen und der Beleuchtung des landwirtschaftlichen Betriebes.

Anschließend stellte vlf-Geschäftsführer Gerd Düll den Geschäftsbericht 2018 vor. Demnach gehören dem Verband jetzt knapp 1000 Mitglieder an, es wurden im Jahr 2018 24 Bildungsveranstaltungen angeboten, besucht von etwa 1500 Teilnehmern. Den größten Anteil davon hatten die Gebietsversammlungen „Rat zu Saat“ zu verzeichnen.

Nachdem Vorstand und Kassier einstimmig entlastet worden waren, gaben die beiden Vorsitzenden Klaus Niedermeyer und Sonja Eichinger einen Rückblick auf die Veranstaltungen im Jahr 2018 und stellten das Bildungsprogramm 2019 vor.

Wie in jedem Jahr wurden Absolventen in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft ausgezeichnet und erhielten Präsente: Zu ihrem erfolgreichen Berufsabschluss als Landwirte beglückwünschten Niedermeyer und Düll Jana Emmert (Kleinlangheim) und Lukas Troll (Dornheim). Theresa Wehrwein (Martinsheim) hat die Ausbildung zur Hauswirtschafterin abgeschlossen, Michael Nagler (Martinsheim) die Fortbildung zum staatlich geprüften Techniker für Landbau. Emmert, Wehrwein und Nagler sind die Besten in ihren Ausbildungsjahrgängen.

Nicole Ott, zehn Jahre Frauenvorsitzende auf Kreisebene und fünf Jahre auf Bezirksebene, wurde für ihre Verdienste im Verband mit dem silbernen Verbandsabzeichen geehrt.

In ihrem Grußwort bedankte sich Anette vom Berg-Erbar aus Gnodstadt, Kreisbäuerin und Vertreterin des Bayerischen Bauerverbandes, für die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen. Nach ihren Worten bewirkt eine gute Aus- und Weiterbildung auch gutes Handeln für die Gesellschaft.