E-Ladestation vor dem Landratsamt

Nachdem der Landkreis bereits seit vielen Jahren elektrisch unterwegs ist und derzeit sowohl einen Renault Zoe als auch einen BMW i3 im Fuhrpark hat, wurde nun für die Bürger noch eine E-Ladestation direkt vor dem Landratsamt in der Kaiserstraße eingerichtet. „Wer nun in Kitzingen einkaufen geht oder einen Termin im Landratsamt zu erledigen hat, kann sein E-Auto ab sofort bequem aufladen“, erklärt Landrätin Tamara Bischof. Und der besondere Clou: „Bis Jahresende spendiert der Landkreis die Ladung, das E-Tanken ist also kostenfrei.“ Danach fallen dieselben Kosten an wie bei den bereits bestehenden E-Ladestationen in der Kitzinger Innenstadt. Koordiniert wurden der Aufbau, die Tiefbauarbeiten und das Drumherum von Kreisbaumeister Joachim Gattenlöhner.