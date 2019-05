E-Bike gestohlen

Ein E-Bike im Wert von rund 800 Euro wurde von einem Unbekannten gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, stand das Rad am Dienstagnachmittag am Kitzinger Bahnhofsplatz. Die Besitzerin hatte ihr weißes Damenfahrrad (Marke Mifa, Nexus) gegen 14 Uhr im Bereich des Bahnhofsgebäudes an einem Zaun mit einem Kettenschloss abgesperrt. Als sie am Abend um 21 Uhr mit dem Fahrrad wieder nach Hause fahren wollte, musste sie feststellen, dass es nicht mehr da stand. Zudem fehlte das Schloss, als auch die Zaunlatte, an der es abgeschlossen war. Am Fahrrad waren zwei blaue Gepäcktaschen mit der Aufschrift „Main Post“ angebracht.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321)1410.