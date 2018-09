Durchs Geotop

Der Wandertreff der Volkshochschule Ochsenfurt bietet am Samstag, 22. September, eine Wanderung (Nr. 21617OX) in die Vergangenheit an. Der Start ist im Ochsental in Kleinochsenfurt. Von dort geht es über den Panoramaweg hinauf in den Steinbruch, der laut Pressemitteilung zu den schönsten Geotopen in Bayern gehört.

Der Weg ist auch für ältere Personen geeignet, da immer wieder Zwischenstopps eingelegt werden. Nach der Führung in das Geotop besteht bei Interesse noch die Möglichkeit das Trias-Museum in Kleinochsenfurt zu besichtigen. Die Kosten betragen fünf Euro, eine Anmeldung unter Tel. (0 93 31) 2890 oder www.vhs-ochsenfurt.de wird erbeten.