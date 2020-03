Kitzingen vor 1 Stunde

Durch Verzicht das Gute mehr schätzen

In der Fastenzeit lädt die Kirche dazu ein, das persönliche Leben unter die Lupe zu nehmen und auf das eine oder andere zu verzichten. Dabei geht es weniger um Selbstkasteiung. Vielmehr soll die zeitweise Abstinenz helfen, innerlich frei zu werden, nicht abhängig zu sein von manchen Annehmlichkeiten, die "unverzichtbar" erscheinen und vielleicht einen zu großen Raum im eigenen Leben eingenommen haben. In den vergangenen Jahren hat der freiwillige Verzicht wieder an Popularität gewonnen. Die einen tun es aus religiösen Gründen, die anderen, um sich selbst etwas Gutes zu tun und das eigene Leben ein Stück weit neu auszurichten.