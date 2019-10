Dunkler SUV gesucht

Auch in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße beschädigte am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz ein unbekannter Autofahrer mit einem dunklen SUV einen geparkten VW. Wie die Polizei mitteilt, wurde dieser an der linken hinteren Fahrzeugseite eingedrückt. Der SUV-Fahrer flüchtete. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.