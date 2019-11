Kitzingen vor 1 Stunde

„Druschba-Chor" feierte zehnjähriges Jubiläum

Mit einem Gottesdiernst in der Kitzinger Friedenskirche feierte der Russland-deutschen Chor „Druschba“ sein zehnjähriges Jubiläum. Mit einer roten Rose bedankten sich Pfarrer Michael Bausenwein bei allen Sängerinnen und bei Akkordeonspieler Alexander Schröder für ihre Treue und ihre stimmungsvollen und anrührenden Lieder in deutscher und russischer Sprache, wie es in einer Pressemitteilung heißt.