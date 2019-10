Albertshofen vor 1 Stunde

Drückampelanlage in Albertshofen wird erneut diskutiert

Ein Thema, das in der Vergangenheit schon mehrmals Bürger und den Albertshöfer Gemeinderat beschäftigte, brachte der SPD-Ortsverein jetzt wieder auf die Agenda: die Kreuzung von der Waldstraße zur Gartenlandhalle an der Umgehungsstraße. Der Gemeinderat fasste zwar noch keinen Beschluss über den Antrag des SPD-Ortsvereins zur Errichtung einer Drückampel. Aber die Sozialdemokraten machten Druck, der dazu führte, dass über die Thematik jetzt möglichst schon in der November-Sitzung entschieden wird.