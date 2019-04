Drogen sichergestellt

Am Sonntagnachmittag führten Polizeibeamte in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen eine Personenkontrolle durch. Bei einem 27-jährigen Mann wurde in einer Zigarettenschachtel diverse Drogen gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt, heißt es im Polizeibericht. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.