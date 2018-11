Drogen am Steuer

Am Dienstagnachmittag wurde in der Mainstockheimer Straße in Kitzingen ein 23-jähriger Audi-Fahrer kontrolliert, berichtet die Polizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Der junge Mann gab zu, Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Der Verkehrsteilnehmer musste sich daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Fahrzeugschlüssel wurden an einen Berechtigten übergeben.