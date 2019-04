Drogen: Polizei unterbricht Fahrt von Holland nach Österreich

Am Donnerstag gegen 1 Uhr hat eine Streife der Autobahnpolizei auf der Rastanlage Haidt an der A 3, in Richtung Nürnberg, einen mit vier Menschen besetztes Auto kontrolliert. Laut Bericht der Polizei waren diese von Amsterdam nach Österreich unterwegs.

Bei der Durchsuchung des VW Golfs fanden die Polizisten Marihuana, Haschisch und Kokain. Das Rauschgift konnte allen vier Mitfahrern im Alter von 21, 22 und 20 Jahren zugeordnet werden. Den Vieren droht nun ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nach Abschluss der Maßnahmen und Ermittlungen, die die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried führt, wurden die Männer entlassen und konnten ihre Fahrt fortsetzten.