Dritter Bürgermeister Gebert möchte in Volkach Erster sein

Der Vorstand und die Stadtratsfraktion der Freien Wähler Gemeinschaft in Volkach werden auf ihrer Nominierungsversammlung am 16. Oktober den Stadtrat und amtierenden 3. Bürgermeister Udo Gebert als Kandidat für die Bürgermeisterwahl im März 2020 vorschlagen. Das teilt die FWG auf ihren Internetseiten mit.

Nachdem Amtsinhaber Peter Kornell, ebenfalls FWG, auf eine erneute Kandidatur verzichtet, strebt die FWG mit Udo Gebert einen Generationswechsel an. Im Alter von 38 Jahren verfüge der Kandidat bereits über reichhaltige Erfahrungen im kommunalpolitischen Geschehen der Stadt, teilt die Gruppierung mit. So gehört er seit elf Jahren dem Stadtrat an. Seit 2014 amtiert er als Dritter Bürgermeister.

Kaminkehrermeister, Energieberater und Feuerwehrmann

Gebert ist verheiratet und Meister als Kaminkehrer und Energieberater. Über 20 Jahre arbeitet er in Führungspositionen bei der Feuerwehr Volkach.

Die Mitteilung der FWG schließt: "Wir freuen uns, mit Udo Gebert einen aufstrebenden Kommunalpolitiker und erfolgreichen Geschäftsmann für die Kandidatur gewonnen zu haben."