Marktsteft vor 1 Stunde

Drei Tage feiern am MainHafenfest in Marktsteft

Drei Tage feiern am idyllischen Festplatz, der Wiese am Main, unter großen Bäumen und mit Sandstrand: Das ist das Hafenfest, das von Freitag bis Sonntag wieder viele Besucher nach Marktsteft zog. Mit leckerem Essen, guter Musik, der Cocktailbar und weiteren Getränken legte der Verein Hafen und Kultur wieder die Basis für ein gelungenes Zusammensein der vielen Gäste auf der Mainwiese. Traditionell gehört der Gottesdienst am Sonntagvormittag auf dem Festplatz genau so zum Hafenfest, wie das Mittagessen oder das Harfenkonzert in der Kirche.