Drei Schwerverletzte bei Frontal-Zusammenstoß

Drei schwer- und eine leichtverletzte Person sowie ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folge eines Frontalzusammenstoßes zweier Pkw, der sich am Freitag gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße 2450 im Bereich von Biebelried ereignete.

Ermittlungen der Polizeiinspektion Kitzingen zu Folge, fuhr ein 23-jähriger Mann auf der Staatsstraße vom Mainfrankenpark kommend in Richtung der B8 in Fahrtrichtung Kitzingen. Er kam aus bislang nicht geklärten Gründen zunächst rechts aufs Bankett, lenkte gegen und schleuderte dann zurück auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen die Front eines entgegenkommenden Pkw, der von einem 51-Jährigen gesteuert wurde. Drei Fahrzeuginsassen der beiden Pkw mussten mit schweren Verletzungen in die Uni-Klinik Würzburg gebracht werden. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt.

Zur Reinigung der Unfallstelle von Fahrzeugtrümmern und ausgelaufener Betriebsstoffe sowie zur Verkehrsregelung waren die Feuerwehr Biebelried und das THW vor Ort. Die beiden total beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße war während der Dauer der Unfallaufnahme sowie der Räumung der Unfallstelle gesperrt