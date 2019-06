Kitzingen vor 9 Stunden

Drei Paar Schuhe gestohlen

In der Nacht vom vergangenen Freitag wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Paul-Eber-Straße in Kitzingen drei Paar Schuhe gestohlen, heißt es im Polizeibericht. In den Schuhen befanden sich zudem orthopädisch angefertigte Einlagen. Es handelte sich um ein Paar schwarze „MD Runner 2“ der Marke Nike, ein schwarzes Paar Schuhe der Marke Victory und ein grün-graues Paar Schuhe der Marke Nike. Die Schuhe waren im Treppenhaus abgestellt. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.