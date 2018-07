Drei Motivwagen und eine lange Predigt

Zur Katzenfresserkirchweih trug die Landjugend wieder alles zusammen, was sich seit der letztjährigen Kirchweih ereignet hat. In wohl gesetzten Reimen griffen Karina Brand und Benedikt Mader vor dem Feuerwehrhaus das Geschehen um einen Keiler auf und wiesen gleichzeitig topaktuell auf die neue Datenschutzgrundverordnung hin. Den Wagen der Landjugend zierte denn auch der Hinweis, dass man sich streng an die Vorgaben der DSGVO halte und keine Namen nenne. Die Geschichten kämen auch ohne die Namen der ohnehin bekannten Simpel aus.