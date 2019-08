Kitzingen vor 1 Stunde

Drei Mercedes-Sterne gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag, 20.30 Uhr und Montag, 13.30 Uhr, waren in der Paul-Eber-Straße, der Kanzler-Stürtzel-Straße und der Inneren-Sulzfelder-Straße in Kitzingen Diebe unterwegs. Laut Polizeibericht entwendeten die Unbekannten von drei geparkten Mercedes-Modellen jeweils den Stern. Es entstand ein Schaden von circa 450 Euro.