Drei Mal Fasching im Feuerwehrsaal Nenzenheim

Drei Mal öffnet sich am verlängerten Faschingswochenende der Nenzenheimer Feuerwehrsaal laut einer Pressemitteilung für Groß und Klein: Am Samstag, 22. Februar, findet ein Stammtisch für Alle statt, bei dem man es sich ab 18 Uhr bei Getränken und einem kleinen Imbiss gemütlich machen kann. Ebenfalls nicht nur für Nenzenheimer ist der Kinderfasching am Sonntag, 23. Februar. Ab 13.55 Uhr sorgen zwei Clowns bei Party-Musik für die Unterhaltung. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Traditionell findet am Rosenmontag ab 19 Uhr das Pizzaessen statt. Zudem gibt es Currywurst mit Pommes. Der Saal wird passend zu Fasching geschmückt, Verkleidung ist ausdrücklich erlaubt.