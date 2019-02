Drei Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Freitag wurden bis in die Nacht hinein wurden im Dienstbereich der Kitzinger Polizei drei Verkehrsteilnehmer gestoppt, die unter dem Einfluss berauschender Mittel Auto fuhren.

Am Freitag um 13 Uhr kontrollierten Beamte einen 28-jähriger VW-Fahrer Am Dreistock in Kitzingen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein 35-Jähriger wurde am Nachmittag in Iphofen in der Markt Einersheimer Straße überprüft. Auch bei ihm konnten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten feststellen. In der Nacht dann eine Kontrolle in Geiselwind. In der Scheinfelder Straße stoppte die Polizei einen 23-jähigen Skoda-Fahrer unter Drogeneinfluss.

Alle drei Männer mussten mit zur Polizeiinspektion, damit ihnen Blut entnommen werden konnte. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Jeden von ihnen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, teilt die Polizei mit.