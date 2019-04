Albertshofen vor 18 Minuten

Drei Engel für die Zwetschge im "Herrgottsweg"

Albertshofens noch amtierende Weinprinzessin Rebecca I. und ihre Nachfolgerin Emmi I. waren mit der 1. Vorsitzenden des Weinbauvereins Cindy Reitmeier im „Albertshöfer Herrgottsweg“ unterwegs und pflanzten im Raumen der Aktion „Baum für Frankens Weinberge“ ein Zwetschgen-Bäumchen. Gerade die Albertshöfer, die sich zu früheren Zeiten hervorragend auf die Herrstellung von Dörrzwetschgen sowie die Destillation von Zwetschgen verstanden, haben laut Pressemitteilung enge Verbindung zu diesen Obstbäumen. Und so wurde mit Frauenpower in besonderer Mission der Biodiversität im Wengert, zu den beiden Bäumen, die letztes Jahr zum Jubiläum von der Landrätin und der Gartenbaugruppe gepflanzt wurden, einen weiteren Baum hinzu. Schon jetzt freuen sich die drei Damen auf den Zwetschgenplootz aus den Früchten des Bäumchens in ein paar Jahren.