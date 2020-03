Drei Einsätze und Ehrungsmarathon für 955 Jahre Vereinstreue

Zu drei Einsätzen musste die Feuerwehr Gerlachshausen im vergangenen Jahr ausrücken. Grund hierfür waren neben einer Personenbergung an der Kaimauer der Schleuse zwei Verkehrsunfälle, einer mit Brand an einem Motorrad, einer mit Todesfolge eines Unfallbeteiligten.

Aktuell verrichten sechs Frauen und 20 Männer ihren Dienst in der aktiven Wehr. Diese hielten sich mit fünf Übungen fit. Außerdem beteiligten sich die Gerlachshäuser bei der Aktionswochenübung auf dem Marktplatz. Gemeinsam mit den anderen Feuerwehren des Marktes und der Feuerwehr Dettelbach fand im November eine Großübung auf der Baustelle des Egbert-Gymnasiums statt, bei der ein Kellerbrand und eine Personenrettung simuliert wurden.

Weiter wurden verschiedene Veranstaltungen und Lehrgänge im Landkreis und an der Feuerwehrschule besucht. Bei den Umzügen an Fronleichnam und zu Sankt Martin regelte die Feuerwehr den Verkehr. Wegen Umbauarbeiten am Kindergarten stellte man das Feuerwehrhaus mit angrenzendem Spielplatz zum Empfang nach dem Martinsumzug zur Verfügung.

Feuerwehrverein hat 126 Mitglieder

Der Feuerwehrverein zählt derzeit 126 Mitglieder und bringt sich aktiv in das Dorfleben ein. Das Maibaumfest war wieder sehr gut besucht. Bei Festumzügen war die Wehr mit einer Fahnenabordnung vertreten, die Jugendfeuerwehr stellte die Kirchweihbäume im September auf und nahm erfolgreich am Wissenstest teil.

Die Jugendgruppe besteht aktuell aus sieben Feuerwehranwärtern, in der Kinderfeuerwehr treffen sich neun Mitglieder zu ihren Gruppenstunden. Anfang August wird wieder das im zweijährigen Turnus stattfindende Feuerwehrfest ausgerichtet. Aus Mitteln des Feuerwehrvereins wurden verschiedene Anschaffungen für den Feuerwehrdienst getätigt, unter anderem eine Rückfahrkamera für das Feuerwehrauto.

Dank von Landkreis und Gemeinde

Bei der diesjährigen Generalversammlung platzte das Feuerwehrhaus aus allen Nähten. 47 Mitglieder hatten sich eingefunden, sodass kurzerhand noch Biertischgarnituren im Schulungsraum aufgestellt werden mussten. "Da geht mir das Herz auf", freute sich stellvertretender Landrat Robert Finster über die langjährige Treue der geehrten Mitglieder zur Feuerwehr. Er honorierte die vielfältige ehrenamtliche Arbeit und berichtete vom Rückhalt im Kreistag, den die Feuerwehren genießen.

Bürgermeister Volker Schmitt sprach den Feuerwehrleuten im Namen des Marktes Schwarzach seinen Dank aus und informierte über die Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinde. Besonders erfreut zeigte er sich über die 40-jährige aktive Dienstzeit von Magdalena Rothenhöfer. "Zum ersten Mal darf der Markt diese Auszeichnung an eine Frau vergeben", so das Gemeindeoberhaupt. Welchen Stellenwert die Feuerwehr für ihre Mitglieder hat, zeigen in diesem Jahr 22 Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder, die es in Summe auf 955 Jahre Mitgliedschaft bringen.