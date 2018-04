Drei Autos angefahren

Eine Straße, zwei beschädigte Autos: Zwischen Dienstag, 3. April und und Freitag, 6. April hat ein unbekanntes Fahrzeug in der Kitzinger Max-Planck-Straße einen silbernen Renault und einen gleichfarbigen VW Touran jeweils an den linken Fahrzeugseiten gestreift und beschädigt.

Während am Renault ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand, traf es den VW nach Angaben der Polizei mit angenommenen 500 Euro etwas weniger heftig. Es entstanden an den Fahrzeugen jeweils Kratzer und Eindellungen.

Zudem wurde am Samstagnachmittag zwischen 14.50 Uhr und 15.25 Uhr ein grauer Opel Astra, der auf dem Parkplatz des E-Centers in der Marktbreiter Straße in Kitzingen stand, beschädigt. Ein Unbekannter fuhr vermutlich mit seinem Fahrzeug auf das Heck des Opels auf und entfernte sich vom Unfallort. Der Halter fand an der Windschutzscheibe seines beschädigten Opels einen unleserlich per Hand geschriebenen Zettel.

Hinweise in allen drei Fällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter der 09321/141-0.