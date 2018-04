Drängler zeigen keinen Respekt vor dem Trauerzug

Es sind nur wenige hundert Meter auf gerader Strecke, die die Segnitzer zurücklegen, wenn sie bei Beerdigungen mit einem Trauerzug von der Kirche zum Friedhof entlang der Frickenhäuser Straße ziehen. Wie es der Brauch will, werden die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg begleitet; Trauernde erweisen ihnen die letzte Ehre.

Ehrensache: Trauerzug vorbeilassen

Ehrensache war es auch immer, wenn Passanten den Trauerzug getroffen haben, kurz inne zu halten und den Zug passieren zu lassen. In der heutigen Zeit sind es weniger Fußgänger, die vorbeikommen, sondern immer mehr Autofahrer. Auch hier gebietet der es Anstand zu halten, vielleicht sogar den Motor abzustellen und kurz zu warten, bis die Prozession vorüber ist.

Doch in letzter Zeit ist das in Segnitz – und vermutlich noch in vielen anderen Gemeinden – nicht mehr der Fall. Immer gefährlicher ist es für die Trauergemeinde, den Weg zum Friedhof anzutreten. Die Fahrer drängeln, versuchen sich an der Prozession vorbeizuquetschen und reagieren in der Regel ganz und gar uneinsichtig auf den Hinweis, dass sie gerade einen Trauerzug stören.

Der Tod unterbricht den Alltag

Pfarrer Matthias Wagner meint: „Dass der Tod das Leben unterbricht, gehört nun einmal zu unserem Alltag, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen. Dass die Zeit auch einfach mal stehen bleiben kann – dieser Gedanke ist uns heute völlig verloren gegangen.“

Das bedauern auch Willi Zink und seine Frau. Sie gehören zur Kirchengemeinde und haben selbst erlebt, wie rücksichtslos die Autofahrer oft vorgehen. „Einmal ist einer der Frau am Ende des Zuges quasi in die Hacken gefahren. Die Leute haben keine Zeit mehr und vor allem kein Empfinden mehr für Pietät“, ärgert sich der Segnitzer. Liegt es nur daran? Haben Trauerzüge einfach keinen Raum mehr bei uns?

Ortskundige kürzen ab

Die Segnitzer Bürgermeisterin Marlene Bauer ist aus ganz handfesten Gründen verärgert über die Situation: „Wir haben eine wunderbare Umgehung, für die die Gemeinde viel Geld beisteuern musste. Und dann nutzt sie keiner.“ Vor allem Einheimische und Ortskundige kürzen durch die schmale Ortsdurchfahrt ab. Sie sparen damit wenige hundert Meter, müssen sich aber durch enge Gassen schieben. „Da werden 500 Meter gespart für ein enormes Risiko“, schimpft Bauer. Dabei sollte die Umgehung ja vor allem dafür sorgen, dass weniger Verkehr durch den Altort führt.

In wenigen Wochen beginnen die Bauarbeiten im Rahmen der Dorferneuerung. Dann wird dieses Teilstück der Ortsdurchfahrt saniert, verengt und der Trichter in der Straße Im Schind verkleinert. Während der Bauphase wird es Sperrungen geben. Vielleicht gewöhnt sich dann der eine oder andere gleich den Weg außen herum an? Marlene Bauer ist sich da nicht sicher: Als nämlich im Herbst die Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau im ganzen Ort für Sperrungen sorgten, habe das auch kaum Wirkung gezeigt. Kaum waren die Bauarbeiten beendet, war alles wieder wie zuvor.

Geld- oder Freiheitsstrafe für Störer

Ein Blick in die Rechtsprechung zeigt: Wer in Deutschland eine Bestattungsfeier stört, kann mit einer Geldstrafe oder gar Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren belegt werden. Ist aber das Vorbeifahren mit aufheulendem Motor schon eine gravierende Störung? Ein Trauerzug kann nach der Definition der Straßenverkehrsordnung als „Verband“ gesehen werden und darf damit nicht unterbrochen werden. Von nahem Auf- oder Vorbeifahren ist dort nicht die Rede. Es bleibt also wohl nur, an den gesunden Menschenverstand aller Verkehrsteilnehmer zu appellieren.