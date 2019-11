Dornheim vor 1 Stunde

Dornheim: Senioren-Nachmittag mit Bildvortrag

Auf Anregung von Frank Stierhof traf sich die Seniorengruppe Dornheim zu einem Bildvortrag von Monika Conrad (Kleinlangheim) in der Gaststube des Erlebnisbauernhofes in Dornheim. Organisiert wurde das Treffen von Ingrid Stahl, Irma Stierhof und Babara Alt, so eine Pressemitteilung.