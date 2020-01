Michelfeld vor 1 Stunde

Dorfspaziergang der Freien Wählergruppe

Die „Freie Wählergruppe Michelfeld“ hatte zu einem Dorfspaziergang eingeladen. Im Dialog mit den Bürgern hat sich der Themenspeicher schnell gefüllt. Vor Ort standen aktuelle Themen zur Diskussion, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Schwerpunkte zeigten sich die Kläranlage und der See mit seinem ortsansässigen Biber. Außerdem fanden konstruktive Gespräche am Michelfelder Containerplatz statt, wodurch direkt eine Lösung für das Platzproblem gefunden werden konnte. Danach ging es weiter zum Maibaumplatz, hier wurde eifrig über eine attraktivere Gestaltung diskutiert. Die nächste Etappe führte zum Lindenplatz am Dorfausgang. Dass hier Bauschutt zwischengelagert wird, nahmen die Bürger ebenfalls als Grundlage zur Diskussion. Des Weiteren sorgte die Bushaltestelle, der Friedhof sowie die alte Schule in Michelfeld für Gespräche. Diese konnte man im Anschluss bei Glühwein auf dem Kirchplatz vertiefen.