Willanzheim vor 41 Minuten

Dorfgemeinschaftshaus-Planung macht Fortschritte

Die Planung für den Kindergartenneubau samt Dorfgemeinschaftshaus in Hüttenheim machte in der Sitzung des Willanzheimer Gemeinderats am Montag wichtige Fortschritte. Der Gemeinderat segnete den endgültigen Bauentwurf ab und fasste den Maßnahmenbeschluss zum Antrag für die FAG-Fördermittel und der Außengestaltung am Funktionsgebäude.