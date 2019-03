Dorffest sorgt für einen Großeinsatz

Das Szenario war eindrucksvoll: Wiesentheid hatte bei einem Radiosender ein „Dorffest“ mit Rockkonzert und knapp 80 000 Besuchern gewonnen. Unter diesen Vorgaben fand laut einer Pressemitteilung vor kurzem eine groß angelegte Einsatzübung der BRK Bereitschaft Wiesentheid statt, an der über 30 ehrenamtliche Sanitäter teilnahmen.

Der Einsatzauftrag sah vor, dass die Helfer eine Unfallhilfsstelle errichten mussten, die den Campingplatz des Festivals betreut. In der über acht Stunden dauernden Übung wurden insgesamt 64 professionell geschminkte „Patienten“ eingespielt, die realitätsnah versorgt wurden. Die einzelnen Notfälle, vom Herzinfarkt über kleine „Wehwehchen“ bis hin zu einer Wirbelsäulenfraktur war alles vertreten, mussten teils erst mit Rettungsfahrzeugen zur Sanitätsstation transportiert werden. Diese wurde von Einsatzleiterin Julia Lipinski geführt. Neben der Versorgung wurde auch die Patientenübergabe an den Rettungsdienst oder Notarzt geübt.

Überraschung und Schlägerei

Das Verpflegungsteam hatte parallel die Versorgung der Helfer übernommen – doch viel Zeit zum Entspannen blieb nicht: Mehrere „Überraschungen“ waren in das Drehbuch eingebaut. So musste die Technikeinheit der Bereitschaft zwischenzeitlich ausrücken, um einen anderen Einsatzabschnitt mit Zelten und Strom zu versorgen. Auch die Umstellung des Betriebs bei einer vermuteten Amoklage wurde geübt. Zum Abschluss sorgte eine „Schlägerei“ noch einmal für volle Betten im Behandlungsraum.

Alle Maßnahmen wurden von geschulten Anleitern beobachtet und ausgewertet. Die Kommunikation über Funk wurde durch eine Übungsleitstelle sichergestellt. „Das Übungsziel wurde erreicht, alle Patienten wurden fachgerecht versorgt“, resümierte Bereitschaftsleiter Christian Sturm nach acht Stunden Einsatz die Geschehnisse. Der Fachgruppenleiter Jan von Wietersheim, der die Übung vorbereitet hatte, wird in den kommenden Wochen die Ergebnisse auswerten und in die weitere Ausbildung einfließen lassen. In der Schlussbesprechung lobte der Teilnehmerkreis laut Mitteilung die hohe Realitätstreue der gesamten Übung, die für die Helfer einen großen Lerneffekt hatte.