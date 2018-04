Dorferneuerung steht in den Startlöchern

In Greuth steht die Dorferneuerung quasi vor der Haustüre. Bei der Bürgerversammlung im Casteller Ortsteil teilte Bürgermeister Jochen Kramer mit, dass die dafür maßgebende Behörde – das Amt für ländliche Entwicklung – bereits in den nächsten Tagen das Budget für das Ganze festlegt. Sobald die Finanzen klar sind, erfolgt die Aufnahme in das Programm. „Es liegen zwei Jahre Vorarbeit hinter uns“, dankte Kramer schon einmal den Bürgern im Ortsteil, die sich im Vorfeld mehrfach damit befassten, was in ihrem Heimatort zu verbessern wäre.

Die Erneuerung wird an das derzeit noch laufende Verfahren in Castell angehängt. Zentraler Punkt in Greuth ist der gesamte Bereich der Ortsdurchfahrt. Die breite Straße mit den teils großzügigen, asphaltierten Randbereichen soll freundlicher gestaltet, der Anteil an Asphalt verringert werden. Weiterer Punkt ist das ehemalige Anwesen Senft, ein Haus samt Grund in der Hauptstraße, das die Gemeinde gekauft hat. Dort soll eine Art Bürgerhaus entstehen. Beim Ausräumen des leer stehenden Gebäudes packten die Greuther kräftig mit an.

Bevor es im 180-Einwohner-Ortsteil richtig losgeht, steht allerdings im Rahmen des Förderprogramms in Castell mit dem Umbau der Bushaltestelle ein größeres Projekt an. Hier wird in Kürze die Baustelle eingerichtet, Bürgermeister Kramer informierte dazu: Während der Bauarbeiten halten die Schulbusse am Feuerwehrhaus, ein Lotsen-Übergang soll eingerichtet werden, zudem wird die Geschwindigkeit von Greuth her begrenzt.

Künftig gibt es Anzeigen

Beim Rückblick erwähnte der Bürgermeister, dass letztes Jahr der Bereich am Unteren See von allerhand Abfall bereinigt wurde. Ziemlich vermüllt sei das Ganze gewesen, wenn künftig dort jemand Abfall entsorge, werde man ihn anzeigen, so Kramer. Der Mittelweg im Friedhof wurde gepflastert, an das Anlegen von Urnengräbern wolle man denken, so Kramer. Er bat darum, dass die Anwohner der Hauptstraße ihre Fahrzeuge im Hof oder auf dem Grundstück abstellen mögen, und nicht entlang der Straße.

Aus den Reihen der gut 20 Bürger kamen kaum Kritik oder Anregungen. Zufrieden sei man mit der Internet-Versorgung, der Jugendraum in der Kirche wurde zuletzt hergerichtet, für den Fleiß und die Arbeit dankte Bürgermeister Kramer den Jugendlichen, die mithalfen. Bei den Anregungen nahm das Ortsoberhaupt mit, dass das Tor am Feuerwehrhaus herzurichten sei. Gotthard Maliske bat darum, dass Hundehalter nicht unbedingt bei Dunkelheit ihre Hunde am Waldrand ausführen sollten, wie bereits gesehen. Das verursache eventuell Probleme mit dem Jagdpächter.

Großprojekt Klärwerk

Beim Blick auf die Gesamtgemeinde sprach Bürgermeister Kramer an, dass mit der Erneuerung der Kläranlage ein großes Projekt anstehe. Zum Jahresende 2022 laufe die Betriebserlaubnis aus, ein Neubau sei unumgänglich nach über 60 Jahren. Dabei würden auch die Bürger mit zur Kasse gebeten, so der Blick voraus.