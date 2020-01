Dorferneuerung auch für Bäcker und Metzger

In puncto Dorferneuerung Prichsenstadt schlug der Stadtrat am Donnerstagabend ein weiteres Kapitel auf. Es handelt sich um eine einfache Dorferneuerung, von der Inhaber von Kleinstunternehmen der Grundversorgung profitieren.

Dahinter steckt die Förderung etwa von Dorfläden, Bäckern, Metzgern, Dorfwirtshäusern, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, Fachgeschäften und Handwerksbetrieben. Das Interessante daran sei, sagte Bürgermeister René Schlehr in der Ratssitzung, "dass wir als Gemeinde nicht der Träger der Maßnahmen sind und überhaupt nichts veranlassen müssen, nicht mal einen Ratsbeschluss, weil die Anträge direkt im Amt für ländliche Entwicklung (ALE) bearbeitet und gegebenenfalls auch bewilligt werden".

Einfache Dorferneuerung kostet weder Geld noch Zeit

Die einzige Aufgabe für ihn ist es, von der Verwaltung umgehend einen Ratsbeschluss umsetzen zu lassen: ein Antrag beim ALE in Würzburg auf "Einleitung der einfachen Dorferneuerung in Prichsenstadt und seinen Ortsteilen" zu stellen. "Uns entstehen keine Kosten, keine Amtszeit, keine Nachteile, sondern eher noch Vorteile", fuhr Schlehr fort. Denn mit diesem einfachen Schritt würde genau das eingeleitet, "was wir eh alle wollen, nämlich schönere Orte".

Mit der "großen" Dorferneuerung, wie aktuell in Stadelschwarzach, habe das auch nichts zu tun, "die geht ganz normal weiter". Mit 13:0 fiel der Beschluss, die einfache Dorferneuerung ins Leben zu rufen, einstimmig aus. Details, welche Betriebe in welchem Umfang gefördert werden können, finden sich in einer Broschüre auf der Internetseite des Ministerium (http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/landentwicklung/dateien/dorferneuerung_kleinstunternehmen.pdf)

Weitere Themen im Rat waren:

Ab dem späten Frühjahr, im April und Mai, werden die Straßenlaternen im Ort (außer der Altstadt) umgerüstet. Bislang brennen dort sogenannte Langfeldleuchten, vergleichbar mit Neonröhren, dann aber werden die Straßen mit LED-Langfeldleuchten ausgestrahlt. Die Kosten gibt der Stromanbieter ÜZ Mainfranken mit etwas mehr als 12 000 Euro an, plus Mehrwertsteuer. Der Wechsel fällt auf den Zeitpunkt, an dem die Wartung der Laternen ohnehin auf dem Programm stünde, weshalb auch keine Kosten für den Austausch entstehen.

Und: die Gemeinde wird durch den Austausch 51,2 Prozent ihrer Stromkosten einsparen. "Genauer gesagt zahlen wir dadurch 7438,38 Euro (plus Mehrwertsteuer) weniger, so dass sich die Umrüstung nach gut eineinhalb Jahren schon wieder amortisiert hat", erklärte Schlehr. Insgesamt geht es um 223 Leuchten.

Das Lauber Ortsschild wird trotz zahlreicher Beschwerden nicht versetzt

Das Ortseingangsschild des Ortsteiles Laub, von Prichsenstadt aus gesehen, wird nicht versetzt, verkündete Schlehr. Allein schon deshalb, weil ihm dafür die rechtliche Voraussetzung fehle, "das kann nur der Baulastträger machen, und das ist das Landratsamt". Dort sieht man allerdings keine Veranlassung, das Schild zu versetzen.

Hintergrund waren zahlreiche Beschwerden der Lauber über Autofahrer, die oft genug mit mehr als Tempo 50 reinrauschen. Ein Problem, mit dem sich auch Schlehrs Vorgänger Adolf Falkenstein immer wieder konfrontiert gesehen und nichts hatte ändern können. "Jeder Autofahrer sieht das Ortseingangsschild schon von Weitem und kann rechtzeitig sein Tempo drosseln", so ein Argument Schlehrs. Was angesichts der Engstelle an der Kapelle mitsamt der davorliegenden S-Kurve und der direkt folgenden, uneinsehbaren Linkskurve auch angeraten ist.

Eine Versetzung um 100 Meter aus dem Ort bringe nichts, weil an der Stelle keine Erschließungsstraße in eine Nebenstraße oder eine Abfahrt in ein Grundstück existiere, so Schlehr.