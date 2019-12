Doppeltes Erfrischungsgeld für Wahlhelfer

Gemeinde- oder Stadtrat, Bürgermeister, Kreistag und Landtag – die Wahlhelfer werden am 15. März kommenden Jahres so einiges an Stimmen zu zählen haben. Um diese vier Wahlen an einem Tag auch ordentlich durchführen zu können, werden die Wahlhelfer wohl zwei Tage lang zählen müssen, ist doch allein der Stimmzettel zur Kreistagswahl gefühlt so groß wie eine Zeitungsseite.

"Deshalb müssen wir damit rechnen, dass die Bereitschaft, sich als Wahlhelfer zu engagieren, eher sinkt", sagte Prichsenstadts Bürgermeister René Schlehr in der Sitzung am Donnerstagabend. Die Verwaltung schlug daher vor, einer Empfehlung des Landkreises zu folgen und das sogenannte Erfrischungsgeld zu verdoppeln. Der Landkreis zahlt jedem Wahlhelfer 40 Euro, die Stadt legt weitere 40 Euro drauf, so dass sich jeder der 83 notwendigen Wahlhelfer über 80 Euro freuen darf. Das lässt sich die Stadt 3320 Euro kosten. Der Diskussionsbedarf bei diesem Tagesordnungspunkt tendierte gegen Null, mit 15:0 winkte der Rat diesen Beschlussvorschlag durch.

Finanzielle Unterstützung für Sanierungen im Altstadtgebiet

Was auch für die übrigen Punkte der letzten Sitzung des Jahres galt. Nicht nur, weil sich die Räte auf das traditionelle gemeinsame Weihnachtsessen freuten, sondern weil Schlehr den Modus der Tagesordnung auf "unproblematisch" gestellt hatte. Neben dem Erfrischungsgeld für Wahlhelfer und ein paar privaten Bauanträgen stand noch ein kommunales Förderprogramm auf der Aufgabenliste. Im Oktober hatte der Rat die Gestaltungssatzung für die Altstadt beschlossen, jetzt sollen private Fassadengestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet finanziell unterstützt werden.

Pro Maßnahme werden aus dem Programm der Städtebauförderung bis zu 10 000 Euro gezahlt, und falls sich ein "denkmalpflegerischer Mehraufwand" ergibt, steuert die Stadt Geld aus dem Ebenauer-Fond bei. Nach aktuellem Stand wollen zehn Hauseigentümer ihre Fassaden vielleicht neu gestalten oder sanieren, so dass sich die Antragsflut eher im Bereich "überschaubar" befinden dürfte, zumal auch das Ensemble Altstadt für den neutralen Betrachter keinen wirklich maroden oder sanierungsbedürftigen Anblick bietet.