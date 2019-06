Volkach vor 1 Stunde

Doppelter Radlklau

Zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, ereignete sich an der weißen Marter in Volkach ein Fahrraddiebstahl, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Täter stahl gleich zwei Fahrräder, die versperrt vor einem Einfamilienhaus abgestellt waren. Es handelt sich um ein weißes Herrenrad, Marke Cube und um ein schwarzes Herrenrad, Marke Acera im Gesamtwert von etwa 1300 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.