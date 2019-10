Doppelter Fahndungserfolg

Am Samstagmittag wurden die Polizeibeamten der Autobahnpolizei gleich zweimal fündig. Bei Kontrollen wurden Betäubungsmittel gefunden, die Durchreisenden dabei hatten.

Gegen 11.40 Uhr konnten die Autobahnpolizisten während einer Verkehrskontrolle Marihuana-Geruch im Innenraum eines Fahrzeuges feststellen. Auf Nachfrage händigte einer der Insassen mehrere fertig gedrehte Joints aus. Die Insassen des Pkw waren auf der Bundesautobahn A 3 in Richtung Süden unterwegs, um ein Fußballspiel zu besuchen.

Wenige Minuten später konnten die Polizeibeamten erneut Marihuana entdecken. Im Rahmen einer weiteren Kontrolle wurde bei einem Durchreisenden, in Stanniolpapier eingewickelt, das Betäubungsmittel aufgefunden. Obwohl der Mann versuchte, die Drogen vor den Polizisten in seiner Hosentasche zu verstecken, ließen sich die Beamten nicht in die Irre führen und wurden fündig.