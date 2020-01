Dettelbach vor 1 Stunde

Doku im Cineworld: Traumreise durchs Paradies

Die Filmemacher Joe Berger und Edith Seckler besuchen traumhafte Inseln der nördlichen Karibik, die auf der Route verschiedener Kreuzfahrten liegen. In der Reise- und Dokureihe "Entdecke die Welt" des Cineworld Mainfrankenpark ist der Reisefilm "Kreuzfahrt Karibik – Traumreise durchs Paradies" am Sonntag, 2. Februar, um 11 Uhr zu sehen. Auch Schiffe wie die Symphony of the Seas, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, werden detailliert vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Für Liebhaber deutscher Schiffe werden zudem die Unterschiede zwischen AIDA und MeinSchiff gezeigt und die Unterhaltungsprogramme der Reedereien verglichen. Der Film zeigt auch die Highlights der einzelnen Inseln, die von den Kreuzfahrtschiffen als Tagesausflugsziele angesteuert werden. Zu den gezeigten Inseln gehören unter anderem Cayman Islands, Jamaica, St. Maarten, Guadeloupe, Martinique und St. Lucia. Infos und Karten bei der Cineworld Hotline unter Tel.: (09302) 931304, an den Cineworld Ticketkassen sowie im Internet unter www.cineworld-main.de