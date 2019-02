Diskussionen über beantragte Zuschüsse

Die eingegangene Anfrage der Dorfgemeinschaft Untersambach für einen Zuschuss zu den Bauarbeiten an einem Nebengebäude des Gemeinschaftshauses löste in der Sitzung des Gemeinderates Wiesentheid Diskussionen aus. Insgesamt seien Kosten von 24 000 Euro entstanden, hatte die Gemeinschaft mitgeteilt. Demnach würde die Gemeinde die Hälfte, also 12 000 Euro, übernehmen.

Das sahen einige Ratsmitglieder nicht ein. So wiesen Andreas Laudenbach und Walter Rosentritt darauf hin, dass die Materialkosten 17 000 Euro betrugen. Beim Rest habe man die Arbeitsleistung an freiwilligen Stunden angerechnet. Die Richtlinien des Gemeinderats besagten, dass lediglich die Hälfte der Materialkosten in solchen Fällen übernommen werde. Da könne man hier keine Ausnahme machen, auch wenn man die Eigenleistung der Dorfgemeinschaft sehr schätze. Das sahen die Räte schließlich genauso und gewährten 9500 Euro Zuschuss.

Die Anfrage des Hauses Schönborn nach einem jährlichen Zuschuss der Gemeinde für das Konzert des Collegium Musicum in Höhe von 3000 Euro behandelte der Rat ebenso. Im Vorjahr habe man ein Defizit von rund 6500 Euro gemacht, teilte Bürgermeister Knaier vom Veranstalter mit. Die Räte wollen einen möglichen Zuschuss jährlich festlegen. Man müsse den gemeindlichen Aufwand, etwa beim Aufbau, berücksichtigen. Außerdem sei im vergangenen Jahr kaum Werbung gemacht worden, hieß es dazu.