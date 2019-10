Kitzingen vor 59 Minuten

Diözesanwallfahrt des KKV zum Schloss Ebracher Hof

Mitglieder der Ortsverbände des Verbandes der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) aus Kitzingen, Würzburg und Aschaffenburg trafen sich, laut einer Pressemitteilung, zur Diözesanwallfahrt in Mainstockheim an der Fähre. Um 10 Uhr begann der Prozessionsweg mit drei Stationen unter der Leitung des Geistlichen Beirats Pfarrer Alfred Singer aus Würzburg. Betend und singend zogen die 40 Teilnehmer bei schönem Spätsommerwetter durch die Mainstockheimer Flur zum Schloss Ebracher Hof und von dort aus zur Kirche St. Gumbert. Hier feierten die Gläubigen als Abschluss den Wallfahrtsgottesdienst. Eine Kirchenerklärung durch Josef Gerspitzer schloss sich an. Die Veranstaltung endete mit dem gemeinsamen Mittagessen.