Dimbacher Feuerwehr bekommt erst neues Haus, dann neues Auto

Die gute Nachricht holten sich Dimbachs Feuerwehrkommandant Christian Sauer und sein neuer Stellvertreter, Florian Troll, gerne selbst ab: Der Volkacher Stadtrat stimmte am Montagabend in seiner Sitzung geschlossen der Planung für das neue Feuerwehrgerätehaus zu. Diese hatte zuvor Roland Schicker vom Planungsbüro ARS vorgestellt.

Herausforderung für den Planer war, das kleine Grundstück der Alten Schmiede gut zu nutzen und dabei sämtliche Vorschriften einzuhalten. Das ist auch für die Förderung notwendig, die bei Platz für ein Feuerwehrauto voraussichtlich 55 000 Euro betragen wird. Dazu zählt zum Beispiel, dass es sechs Parkplätze für Autos der Feuerwehrleute geben muss, da das Feuerwehrauto sechs Sitzplätze hat. 16 aktive Mitglieder, darunter eine Frau, hat die Wehr aktuell.

Modulbauweise ist keine Lösung

Das Gerätehaus soll 180 Quadratmeter groß werden und massiv in Ziegelbauweise entstehen. Es ist 4,40 bis sechs Meter hoch, soll mit einer Wärmepumpe beheizt werden und rund 420 000 Euro kosten. Eine Modulbauweise, nach der Heiko Bäuerlein (CSU) gefragt hatte, kommt laut Schicker nicht in Frage. Das gebe das Grundstück nicht her.

Bürgermeister Peter Kornell (FWG) lobte den vorgelegten Entwurf als "modernes Gebäude am Ortsrand". Auf allgemeine Zustimmung traf die Idee Alfred Sauers, das gen Süden geneigte Dach des Sozialtrakts mit Trapezblech statt mit Ziegeln zu decken. Darauf ließe sich dann gut eine Photovoltaikanlage installieren. Diese Option wird der Planer hinsichtlich der Kosten überprüfen.

Bekenntnis zu Ortsteil-Wehren

Zweite gute Nachricht des Abends für die anwesenden Dimbacher Feuerwehrler: Gleich nach der Kommunalwahl im März wolle man den Kauf eines neuen Feuerwehrautos in die Wege leiten, kündigte Kornell an. Bislang sei das mangels passendem Haus nicht möglich gewesen. Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit noch für ein Bekenntnis zu den Ortsteilwehren, deren wichtige Arbeit und Ortskenntnis nicht zu ersetzen sei.

Der formale Akt, neben dem Dimbacher Florian Troll auch die neue Escherndorfer Feuerwehrführung im Amt zu bestätigen, war dann schnell erledigt. Escherndorfs Wehr leiten nun für sechs Jahre Kommandant Peter Wiget und sein Stellvertreter Sebastian Römmelt.