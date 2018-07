Digitaler Helfer erinnert an die Müllabfuhr

Derzeit wird die Biotonne wieder wöchentlich abgefahren. Da haben die Müllwerker alle Hände voll zu tun. Wer die Abfuhr nicht verpassen will, muss die Tonnen und Gelben Säcke rechtzeitig an die Straße stellen, schreibt das Landratsamt Kitzingen in einer Mitteilung.

Von Mitte Mai bis Ende Oktober kann die braune Tonne bei Bedarf wöchentlich entleert werden. Ein Angebot der kommunalen Abfallwirtschaft im Kreis Kitzingen, das sehr gut angenommen wird. Für die Abfuhrfirma und die Müllwerker bedeutet diese Zeit oft Schwerstarbeit, besonders in der sogenannten Doppelwoche, wenn sowohl die Restabfalltonne als auch die Biotonne an der Reihe sind.

Die Abfuhrfirma hat sich im Vorfeld gut vorbereitet. Das Personal wurde aufgestockt und es sind zusätzliche Müllfahrzeuge im Einsatz. Um das tägliche Arbeitspensum bewältigen zu können, müssen unter Umständen aber Abfuhrtouren umgestellt werden. Das kann zur Folge haben, dass die Müllabfuhr nicht mehr zur gewohnten Zeit kommt. Auch auf Staus, einen technischen Defekt am Müllauto oder Behinderungen durch Baustellen oder Falschparker muss die Abfuhrfirma flexibel reagieren. Dann wird beispielsweise eine Ortschaft, die bisher erst später am Tag an der Reihe war, vorgezogen und die Müllwerker stehen statt um 10 Uhr schon früh um kurz nach 6 Uhr vor der Tür, weshalb die Mülltonne schon morgens bereitstehen sollte.

„Wir wiederholen uns natürlich an dieser Stelle, wenn wir erneut darauf hinweisen, die Mülltonnen und Gelbe Säcke am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr zur Leerung bereitzustellen“, so die Abfallberater am Landratsamt. Wurde die Tonne oder der Gelbe Sack zu spät herausgestellt, ist eine spätere Abholung nicht mehr möglich. Dann bleibt nur, auf die nächste Abfuhr warten.

Mit der kostenfreien abfallwelt-App kann man die Müllabfuhr nicht mehr verpassen. Mit ihrer individuell einstellbaren Erinnerungsfunktion sorgt sie dafür, dass Tonne und Gelber Sack immer rechtzeitig zur Abfuhr auf die Straße kommen. Die App läuft auf Smartphones und Tablets, unterstützt die beiden großen Betriebssysteme iOS und Android und ist auch für Windows Phone nutzbar.

Weitere Infos zum digitalen Helfer und die Links zu den App Stores gibt es auf www.abfallwelt.de . Die Abfallberater am Landratsamt helfen weiter: Tel.(0 93 21) 9 28-12 34, E-Mail: abfall@kitzingen.de.