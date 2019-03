"Dieses Engagement ist nicht mehr zu toppen"

Nicht nur als aktiver Fußballer, sondern auch als langjähriger Vereinsfunktionär und Aktivposten in der Jugendarbeit war der 58-jährige Helmut Pfaff ein Aushängeschild des SV/DJK Sommerach. Am Freitagabend stellte Pfaff in der Hauptversammlung nach 41-jähriger Funktionärstätigkeit sein Amt als Abteilungsleiter Fußball zur Verfügung.

Vorsitzender Jörg Steffen würdigte die Verdienste des ehemaligen Goalgetters, dessen Lebenswerk "höchste Anerkennung verdient". "Ohne Helmut gebe es schon lange keine Aktivitäten mehr in der Abteilung Fußball und zahlreiche Vereinsprojekte konnten nur durch ihn verwirklicht werden", betonte der Vorsitzende. Verdienste erwarb sich der Träger der goldenen Bürgermedaille und der goldenen Vereinsehrennadel sowie des Jugendinnovationspreises der Bayerischen Sportjugend (BSJ) insbesondere auch im Bereich der Jugendarbeit.

In kurzen Worten erinnerte Steffen an verschiedene Tätigkeiten, die Pfaff in seiner langjährigen Funktionärstätigkeit ausübte. Unter anderem begleitete er das Amt des Schriftführers in der Abteilung Fußball (1978 bis 1990), war zehn Jahre lang Vereinsjugendleiter, 20 Jahre erfolgreicher Trainer im Jugendbereich, gehörte dem Vorstand des BSJ Kreis Kitzingen an und fungierte seit 1990 als Fußballabteilungsleiter. "Es wird keiner mehr schaffen, dieses Engagement zu toppen", resümierte der Vorsitzende und verwies auf etwa 24 000 Stunden, die der Funktionär ehrenamtlich leistete. Neben einem Präsent überreichte Steffen an Pfaff auch einen Gutschein für eine Wochenendreise mit Ehefrau Claudia.

Das Ausscheiden von Helmut Pfaff war mit Neuwahlen verbunden. Unter der Regie von Jörg Steffen wurde folgende Führungsriege auf die Dauer von zwei Jahren gewählt: Fußballabteilungsleiter Klaus Heinrich, Team-Assistent Jugend Renè Braun, Team-Assistent BFV (Bayerischer Fußballbund) und EDV Matthias Pfaff, Schriftführer Moritz Heinrich, Kassier Philipp Finster, Platzwart Norbert Schmitt und Platzkassiere Jürgen Pfaff und Werner Hauck.

Eingangs der Zusammenkunft gab Helmut Pfaff einen Rückblick der Fußballer über die Saison 2018/2019. Die erste Crew steht derzeit in der Kreisliga auf den 13. und somit auf den Relegationsplatz. "Das wird eine ganz schwierige Kiste", sagte Pfaff in Bezug auf die Restsaison. Erfolgreicher agiert die zweite Mannschaft, die am letzten Spieltag die Tabellenspitze übernommen hat. Pfaff dankte neben seinem Team auch den Trainern und insbesondere Platzwart Norbert Schmitt, Gerätewart Maximilian Pfaff sowie Johannes Blaß in seiner Funktion als Schiedsrichter für ihr Engagement. Auskunft über die Finanzen der Fußballabteilung erstattete Philipp Finster.