Dieseldiebe machen Beute

In der zurückliegenden Woche wurden zwischen Mittwochabend und Montagfrüh zwei Mal auf einem Betriebsgelände in Geiselwind, das an der Staatsstraße 2260 liegt, Diesel abgezapft. Insgesamt wurden etwa 400 Liter Diesel aus einer Brecheranlage und einem Bagger gestohlen, berichtet die Polizei. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.