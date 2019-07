Dieseldiebe auf A 3 unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag parkte im Zeitraum zwischen 23.20 Uhr bis 08.00 Uhr ein Sattelzug auf dem Parkplatz Steigerwald-Blick, der sich auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg auf Höhe Kleinlangheim befindet. Der Fahrer musste dort seine Ruhezeit einbringen und schlief in seiner Kabine.

Beim Kontrollgang am nächsten Morgen stellte er fest, dass beide Tanks aufgebrochen waren und Diesel fehlte, so die Polizei. Bisher unbekannte Täter hatten sich in der Dunkelheit an seinem 40-Tonner zu schaffen gemacht und ca. 700 Liter Diesel im Gesamtwert von über 800 Euro entwendet, so die Polizei.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Tel. Nr.: 09302/9100 zu melden