Rüdenhausen vor 27 Minuten

Diesel von Baustelle gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde auf einer Baustelle nördlich des Sportplatzes in Rüdenhausen Diesel abgezapft. Laut Polizeibericht wurden an einem Bagger und einer Raupe die Tankdeckel abgerissen und circa 300 Liter Diesel abgezapft. Anhand der Spuren gingen die ermittelnden Beamten davon aus, dass die Täter ein Quad oder ähnliches benutzten. Der Wert der Beute und der angerichtete Schaden beträgt circa 430 Euro.