Rüdenhausen vor 1 Stunde

Diesel an Baustelle abgezapft

Am vergangenen Wochenende wurde an einer Baustelle nördlich des Sportplatzes in Rüdenhausen an zwei Baustellenmaschinen Diesel abgezapft. Die Tankdeckel wurden an dem Lkw und Bagger laut Polizeibericht gewaltsam aufgebrochen und daraus etwa 400 Liter Treibstoff gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.