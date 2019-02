Zwischen dem 2. Februar, 12 Uhr und dem 4. Februar, 3 Uhr, wurde in der Max-Planck-Straße in Kitzingen an einer Sattelzugmaschine etwa 200 Liter Diesel abgezapft. Der Beuteschaden beträgt laut Polizei etwa 250 Euro. Der unbekannte Täter drehte zunächst den versperrten Tankdeckel ab und zapfte anschließend den Diesel ab. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.