In der zurückliegenden Woche wurde zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen an einer Baustelle am Mühlseelein in Prichsenstadt aus einem Tank Diesel abgezapft, berichtet die Polizei. Der Dieb schlug mit roher Gewalt das Vorhängeschloss am Tankdeckel ab und stahl etwa 400 Liter Diesel. Am Tatort konnte die Polizei Spuren sichern. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.:(09321) 1410.